Ibikomo bya Marie-Antoinette, Umwamikazi wa nyuma wa France, byaguzwe miliyoni $8 muri cyamunara

Iminota 57 iraheze

Ibyo bikomo byombi byari byakuwe mu gihugu mu buryo bwa magendu, bikomeza kuba mu muryango we mu gihe cy'imyaka irenga 200.

Yapfuye amanitswe kuri 'guillotine' mu 1793 - hashize amezi umugabo we na we ayicishijwe - amaze kuba umuntu udakunzwe mu gihugu, Abafaransa bamushinja kuba umunyeraha usesagura umutungo ndetse no kugira umwami inganzwa.