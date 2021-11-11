Curtis Means w'i Alabama yemejwe ko ariwe mwana wavukiye igihe gito kurusha abandi ku isi

Iminota 39 iraheze

Curtis Means yavutse atageze amaze ibyumweru 21 gusa mu nda ya nyina

Curtis Means yavukiye i Birmingham muri leta ya Alabama umwaka ushize apima 420g.

Nyina, Michelle Butler, yagiye ku bise maze yihutanwa ku bitaro tariki 04 Nyakanga (ukwa karindwi) 2020 mu gihe ibishashi by'ibyishimo byariho biraswa mu kirere ku munsi w'ubwigenge bwa Amerika.

Curtis na nyina Michelle Butler (ibumoso) hamwe n'umuhanga mu kuvura impinja Dr Brian Sims (iburyo)

Yabyaye impanga, Curtis na C'Asya, ku masaha ya saa sita y'umunsi ukurikiyeho.

C'Asya yapfuye ku munsi ukurikiyeho. Ibitaro bivuga ko mu bihe nk'ibi biha ababyeyi ubuvuzi burimo umwanya wo guterura ako kana mu kanya gato cyane kaba gashoboka.

Ku mahirwe ari munsi ya 1% yo kubaho, Curtis yakomeje guhumeka ari aho bavurira indembe.

Yakuwe ku cyuma gifasha guhumeka hashize amezi atatu nyuma asezererwa mu bitaro mu kwezi kwa kane uyu mwaka, nyuma y'iminsi 275 mu bitaro.