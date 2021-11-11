South Africa: Frederik de Klerk, umuzungu wa nyuma yatwaye iki gihugu yashengeye ku myaka 85

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Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Frederik de Klerk yarongoye iki gihugu kuva mu kw'icenda 1989 gushika mu kwa gatanu 1994.

Frederik Willem de Klerk, yahoze arongoye Afrika y'Epfo, akaba ari na we muzungu wa nyuma yarongoye ico gihugu, yasandavye ku myaka 85.

De Klerk, azwi nk'umutegetsi akomeye yagize uruhara mw'iyinjira rya Afrika y'Epfo mu ntwaro rusangi, yari yafashwe na kanseri mu ntango z'uyu mwaka, nk'uko bivugwa n'umuvugizi.

Frederik de Klerk yarongoye iki gihugu kuva mu kw'icenda 1989 gushika mu kwa gatanu 1994.

Mu 1990, niho yatangaza ko arekuye Nelson Mandela yari arongoye urugamba rwo kurwanya intwaro mvanguramoko ya apartheid, ingingo yuguruye inzira iganisha ku matora ashingiye ku migambwe myinshi mu 1994.

Itangazo ry'ikigo FW de Klerk Foundation mu gitondo c'uyu wa kane rivuga riti: "Uwahoze arongoye igihugu FW de Klerk yashengeye mu mahoro i muhira iwe i Fresnaye (Cape Town) mu gatondo inyuma y'igihe yari amaze arwaye kanseri yo mu mahaha."

Iki kigo gitangaza ko yatowe iyi ndwara mu kwa gatandatu kw'uno mwaka.

FW de Klerk yari yasubiriye Pieter Willem Botha nk'umukuru w'umugambwe National Party mu kwa kabiri 1989, mu mwaka wakurikiye aca atangaza ko yugururiye imiryango iyindi migambwe, harimwo umugambwe wa Mandela African National Congress (ANC).

Ingingo ziwe zarafashije mu kurangiza ubutegetsi bwa apartheid muri Afrika y'Epfo, akaba yaciye aba umwe mu vyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu inyuma y'amatora yo mu 1994 yashikanye Nelson Mandela ku butegetsi.

Mu 1993, yasangiye agashimwe k'amahoro ka Priz Nobel/Nobel Peace Prize na Mandela.