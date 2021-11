Umuhanzi Britney Spears yakuriweho kumugenzura kwari kumaze imyaka 13

Iminota 36 iraheze

Uko kumugenzura kwari gufite ububasha ku mutungo we w'amafaranga ndetse no ku byemezo bijyanye n'akazi ke nk'umuririmbyi hamwe no ku byemezo bikomeye bijyanye n'ubuzima bwe bwite, nk'aho gutemberera n'abana be b'abahungu b'ingimbi cyangwa niba ashobora gushaka undi mugabo.