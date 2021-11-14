US: Ucyekwaho kwiba banki yamenyekanye nyuma y'imyaka irenga 50 ashakishwa

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Ahavuye isanamu, US Marshals Service Insiguro y'isanamu, Abakora iperereza bavuga ko Ted Conrad yasohotse muri banki yo mu mujyi wa Cleveland afite arenga $200,000 ari mu cyo kuyatwaramo cy'igipapuro cy'ibara ry'ikigina

Uwihishahishaga ucyekwaho gukora bumwe mu bujura bwamenyekanye cyane bwo kwiba banki muri Amerika yamenyekanye nyuma yo gushakishwa imyaka 52, nkuko byatangajwe n'abategetsi bashinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'amategeko.

Ted Conrad yakoraga kuri 'guichet' muri banki yitwa Society National Bank mu mujyi wa Cleveland muri leta ya Ohio, ubwo bivugwa ko yibaga umukoresha we mu kwezi kwa karindwi mu 1969.

Yaburiwe irengero hamwe n'amadolari y'Amerika 215,000, mu gaciro ko mu gihe cy'ubu angana n'amadolari y'Amerika miliyoni 1.7 (miliyari 1 na miliyoni 708 mu mafaranga y'u Rwanda).

Abakora iperereza bo mu kigo US Marshals Service cyo muri minisiteri y'ubutabera y'Amerika bavuze ko nyuma yaho yabayeho ubuzima bwa bucece kandi butagaragaza ko afite amafaranga menshi.

Conrad, wapfuye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka azize kanseri y'ibihaha (amahaha mu Kirundi), yari afite imyaka 20 gusa ubwo bivugwa ko yakoraga ubwo bujura.

Bivugwa ko yafatiranye uburinzi budashinga (bujenjetse) bw'iyo banki, asohoka muri banki agenda n'amaguru afite ayo mafaranga ari mu cyo kuyatwaramo cy'igipapuro cy'ibara ry'ikigina ubwo iryo shami rya banki ryari rifunze ari ku wa gatanu nimugoroba.

Ubwo abandi bakozi bo muri iyo banki batahuraga ko ayo mafaranga atagihari hashize iminsi ibiri, Conrad yari yamaze kuburirwa irengero.

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Kubura kwe kwatumye habaho igikorwa cyo kumushakisha cyamaze imyaka irenga kimwe cya kabiri cy'ikinyejana, ndetse avugwaho mu biganiro byo kuri televiziyo muri Amerika birimo nka America's Most Wanted n'icyitwa Unsolved Mysteries.

Nkuko bivugwa n'ikigo Marshals Service, bivugwa ko Conrad yari yarabwiye inshuti ze ko afite gahunda yo kwiba banki ndetse aziyemeraho azibwira ukuntu byaba byoroshye kubikora.

Bivugwa ko yari yaragizwe imbata no kureba filime ku bujura yo mu 1968 ikinamo Steve McQueen, yitwa The Thomas Crown Affair, kandi ko yayirebye inshuro zirenga cumi n'ebyiri ubwo yiteguraga kwiba banki.

Ikigo Marshals Service kivuga ko nyuma yo kuburirwa irengero Conrad yahinduye izina akiyita Thomas Randele agahungira i Washington D.C nyuma akajya i Los Angeles, mbere yuko ajya gutura mu nkengero z'umujyi wa Boston, ku ntera ya kilometero zirenga 1000 uvuye aho yakoreye icyaha.

Abakora iperereza bavuga ko nyuma yabayeho ubuzima bworoheje, ndetse ikinyamakuru The New York Times cyatangaje ko yamaze iyi myaka 40 ishize akora akazi ko gutoza umukino wa golf anakora mu bucuruzi bw'imodoka zabanje gukoreshwa.

Uko byagenze byamaze imyaka za mirongo bitazwi, mbere yuko abakora iperereza, batewe amakenga n'itangazo ry'uwapfuye witwa Randele ryatangajwe mu kinyamakuru, bashoboye guhuza amadosiye yari yaratanze mu myaka ya 1960 bayahuza n'inyandiko "Randele" yari yarujuje mu gihe cya vuba aha gishize.

Mu buryo butangaje, ibi birimo n'inyandiko zo muri dosiye Randele yari yagejeje mu rukiko rw'i Boston mu 2014 amenyesha ko atagishoboye kwishyura imyenda.

Peter Elliott ni umwe mu bayoboye iryo perereza. Yakomereje ku ho se John yari agejeje, uwo se akaba yari yarihaye intego yo gutahura uwo mujura w'umwihanduzacumu.

Elliott yagize ati: "Data nta na rimwe yigeze areka gushakisha Conrad kandi buri gihe yashakaga kubigeraho kugeza ubwo apfuye mu 2020".