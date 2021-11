Saif al-Islam Gaddafi: Umuhungu w'uwari umutegetsi wa Libya yiyamamarije kuba Perezida

Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yagaragaje impungenge ifite ko ayo matora, ateganyijwe kuba ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa cumi na kabiri, atazaba mu bwisanzure no mu mucyo.

Ibihugu bikomeye ku isi ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye (ONU/UN) baburiye ko uwo ari we wese wagerageza kubangamira cyangwa gukora uburiganya muri ayo matora azafatirwa ibihano.

Nyuma yuko Muammar Gaddafi akuwe ku butegetsi yishwe, Saif al-Islam Gaddafi na we yafashwe n'umutwe w'intagondwa.

Bwana Gaddafi aracyashakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha (ICC/CPI) ku byaha byo mu ntambara, ariko gahoro gahoro yagiye yongera kwigaragaza, harimo no mu kiganiro yagiranye mu ntangiriro y'uyu mwaka n'ikinyamakuru The New York Times ari mu nyubako ye iri mu mujyi wa Zintan [gusoma iyi nkuru yo muri 'link' bisaba ifatabuguzi].