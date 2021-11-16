Sudan yafunguye umunyamakuru wa Al Jazeera
Abashinzwe umutekano muri Sudan barekuye umunyamakuru wa televiziyo Al Jazeera wari wafunzwe mu gusaka kwabaye nijoro mu minsi ibiri ishize.
El Musalmi El Kabbashi yari yatawe muri yombi mu murwa mukuru Khartoum, aho asanzwe akuriye ibiro bya Al Jazeera muri icyo gihugu.
Nta mpamvu zatangajwe zari zatumye uyu munyamakuru w'iyi televiziyo ifite icyicaro muri Qatar afungwa.
Abantu babarirwa mu magana batawe muri yombi mu myigaragambyo yo kwamagana ihirikwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'igisirikare.
Igisirikare cyahiritse abategetsi b'abasivile ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa cumi, nyuma gishyiraho akanama gashya k'inzibacyuho (imfatakibanza mu Kirundi) karimo n'abandi bategetsi b'abasivile.