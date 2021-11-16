Uganda: Bane bapfuye abandi benshi bakomeretse mu bisasu bibiri vyaturikiye i Kampala

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Mu kwezi guheze, ibisasu bibiri vyaturikiye mu bibanza bitandukanye vyarahitanye abantu babiri. Kimwe muri vyo cahitanye umukozi wo mu kabare, ikindi naco gihitana umwiyahuzi yari yinjiranye ibisasu mu modoka yunguruza abantu.