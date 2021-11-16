Uganda: Bane bapfuye abandi benshi bakomeretse mu bisasu bibiri vyaturikiye i Kampala
Abantu bane nibo bamaze kumenyekana ko bahasize ubuzima inyuma y'ibisasu bibiri vyaturikiye ku mugwa mukuru Kampala mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri.
Igisasu kimwe caturikiywe kw'iduka rinini (centre comercial) riri hafi y'ikigo gikuru c'igiporisi, ikindi hafi y'ingoro y'inama nshingamateka, nk'uko umunyamakuru wa BBC i Kampala abivuga.
Amazu yanyiganyize igihe ibi bisasu vyaturika, nk'uko bamwe mu babibonye babibwiye BBC.
Ikinyamakuru Daily Monitor co muri ico gihugu casohoye ireresi yerekana amamodoka ariko arasha hafi y'inyubakwa y'ishirahamwe ry'ubwishingizi:
Umukuru wa Croix Rouge i Kampaka avuga ko hamwe haturikiye iki gisasu batabaye inkomere hafi 20.
Ibikorwa vy'inama nshingamateka vyaciye bihagarikwa uyu munsi kubera igisasu caturikiye imbere y'ingoro yayo.
Televiziyo NTV Uganda ivuga ko umukuru w'inama nshingamateka n'abandi bategetsi bari babanje guhungishwa mu gihe igiporisi cari cazingurije ako gace.
Hari amakuru ataremezwa n'inzego za reta avuga ko hari umubare w'abantu bapfuye kubera ibi bintu byaturikijwe.
Ikinyamakuru NTV Uganda kivuga ko Salim Uhuru, umukuru w'akarere ka Kampala Central, yemeje ko umwe mu ncuti ziwe yitwa Katongole yapfuye muri uku guturika.
Mu kwezi guheze, ibisasu bibiri vyaturikiye mu bibanza bitandukanye vyarahitanye abantu babiri. Kimwe muri vyo cahitanye umukozi wo mu kabare, ikindi naco gihitana umwiyahuzi yari yinjiranye ibisasu mu modoka yunguruza abantu.
Abategetsi b'iki gihugu bagirije umurwi w'inyeshamba Allied Democratic Forces, ADF, ukorera muri Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Congo ko ari wo wakoze iki gitero co mu kw'icumi kw'umwaka uheze.
Kuva ibi bitero bibaye, abantu n'imiburiburi 50 nibo bamaze guhagarikwa, bamwe muri bo bakaba bamaze gucirirwa imanza.