Kenya: Harashakishwa intagondwa 'mbi cyane' ziyitirira Islam zatorotse gereza ya Kamiti

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Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Mohamed Ali Abikar yari ari mu gifungo cy'imyaka 41

Abarinzi barindwi ba gereza batawe muri yombi muri Kenya nyuma yuko intagondwa eshatu ziyitirira idini ya Islam zivugwa ko ari mbi cyane zitorotse gereza irinzwe cyane iri hanze gato y'umurwa mukuru Nairobi.

Abo batorotse barimo na Mohamed Ali Abikar, wahamijwe uruhare mu gitero kuri Kaminuza ya Garissa mu 2015 cyiciwemo abantu 148.

Abategetsi bavuze ko uko gutoroka kwabo kwatewe no kujenjeka no kudashobora akazi kuri iyo gereza.

Inzego nyinshi z'umutekano zirimo kubashakisha mu gihugu hose.

Abategetsi banasabye ubufasha abaturage, bashyiraho igihembo cya miliyoni 20 z'amashilingi ya Kenya (miliyoni 179 mu mafaranga y'u Rwanda) ku watanga amakuru kuri abo batatu batorotse gereza, bose bari bafungiye ibyaha by'iterabwoba.

Umugabo wa kabiri muri bo yatawe muri yombi mu 2012 bijyanye n'igitero cyaburijwemo ku nteko ishimangamategeko ya Kenya, naho uwa gatatu yari yatawe muri yombi kubera kugerageza kujya mu mutwe w'intagondwa wa al-Shabab muri Somalia.

Mu itangazo, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Fred Matiang'i yavuze ko impamvu yatanzwe n'abakuriye gereza ya Kamiti yatumye habaho icyo bivugwa ko ari itoroka ryo ku wa mbere idasobanutse.

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Yagize ati: "Tugiye gushakisha bikomeye aba batatu. Ni abagizi ba nabi babi cyane kandi tugomba kubafata".

Yongeyeho ati: "Tuzakora dushimitse kuburyo uburangare nk'ubu butazongera kubaho".

Yanavuze ko hari abandi bazatabwa muri yombi kandi ko hashobora gukurikiraho kubageza mu bucamanza igihe urwego rw'iperereza rwa polisi ruzaba rwarangije akazi karwo.

Ali Abikar yari ari mu gifungo cy'imyaka 41 muri gereza ya Kamiti, nyuma yuko mu 2019 ahamijwe icyaha hamwe n'abandi batatu ku ruhare rwabo mu gitero cyo kuri Kaminuza ya Garissa mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Kenya.

Mu masaha ya mu gitondo yo ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa kane mu 2015, abateye bitwaje intwaro ziremereye biraye muri iyo Kaminuza bica barashe abarinzi babiri, mbere yuko barasa ku banyeshuri, bamwe muri bo bari barimo bitegura ibizamini.

Ababibonye bavuze ko abanyeshuri b'abakristu barobanuwe mu bandi n'izo ntagondwa zikabarasa.

Abo bagabo bane bari bitwaje imbunda biciwe kuri iyo Kaminuza, naho umugabo wacuze umugambi w'icyo gitero, Mohamed Kuno, yiciwe mu gitero muri Somalia mu 2016.

Cyabaye igitero cya kabiri cyiciwemo abantu benshi muri Kenya.