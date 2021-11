Imigumuko ya Capitol: umunywanyi wa Trump yiyita 'QAnon Shaman' yaciriwe umunyororo w'amezi 41

Haciye isaha 1

Jacob Anthony Chansley yari umwe mu banywanyi ba Trump bagerageje kuburizamwo igikorwa c'inama nshingamateka na nkenguzamateka ya Amerika co kwemeza ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2020, hari ku wa 06 z'ukwa mbere.

Imbere y'aho yari yemeye icaha kimwe co gutoba ibikorwa vy'igihugu.

Hampande y'iki gihano co gupfungwa, Chansley yahawe kandi n'igihano co kumara amezi 36 acungishijwe ijisho kandi akazotegerezwa kuriha ihadabu y'amadorari 100 y'abanyamerika.

Uyu mugabo w'imyaka 34 yabaye umwe mu bantu bamenyekanye cane mu bakoze ico gitero inyuma y'aho afotorewe yambaye amahembe n'igihuzu c'ubwoya ku mutwe, yisize n'amabara y'ibendera rya Amerika. We yiyise umu "QAnon Shaman".

Abagendera ku kwemera kwa QAnon bemeza ko uwahoze arongoye Reta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump yari mu ntambara n'abakozi ba shetani/satani bari muri reta, mu bikorera utwabo hamwe no mu binyamakuru, basambanya abana.

Avuga ko yama yibaza ati : "Mbe burya Yezu/Yesu yari gukora iki?", hanyuma yigereranya n'uwarwaniye ukwikukira kw'Ubuhindi Mahatma Gandhi, mu kuvuga ati: "None vyari kugenda gute iyo twese ducira urubanza Gandhi ngo n'uko yakubise umugore imbere y'uko Mutima Mweranda amuzako?"

Amasanamu n'amareresi yafashwe muri iyo migumuko yerekana Chansley afise icumu muri Capitol. Abashikirizamanza bavuga kandi ko ari we yarongoye abandi bari mu myiyerekano mu gisabisho bavugiye muri Capitol, anasiga ubutumwa bwo gutera ubwoba uwari icegera c'umukuru w'igihugu Mike Pence.

Hari n'uwundi, Scott Fairlam yahoze akina inkino zo kurwana (art martial/martial art), na we nyene yaciriwe umunyororo w'amezi 41 mu ntango z'uku kw'icumi na rimwe ku caha co gukubita umupolisi no gutoba igikorwa c'igihugu.