Ibivugwa mw'igurwa ry'abakinyi 18.11.2021: Haaland, Mbappe, De Vrij, Brozovic, Strakosha, Pogba, Olmo

Iminota 43 iraheze

Umugwi wa Real Madrid utegura guhiganwa na Chelsea, Manchester City hamwe na Paris St-Germain mu kugura abakinyi Haalan hamwe n'umusatirizi wa PSG, Kylian Mbappe w'imyaka 22, mu bakinyi bayo b'imbere aho basanganywe umunye Brezil Vinicius Junior w'imyaka 21. (AS - in Spanish)

Uwuserukira Paul Pogba yavuze ko uwo mukinyi wo hagati w'umufaransa w'imyaka 28, azova muri Manchester United mu kwezi kwa mbere, imbere y'uko amasezerano yiwe arangira mu ci. (Rai, via Goal)

Manchester United iriteguye guhangana na Barcelone mu kurondera umukinyi wo ku ruhande wo muri Espagne akinira umugwi wa RB Leipzig Dani Olmo w'imyaka 23. (El Nacional - in Catalan)

Umukinyi w'inyuma w'Ubudagi Antonio Rudiger w'imyaka 28, yarashavujwe n'amasezerano y'umwanya muto yahawe na Chelsea, aho amahera yahawe aburako ibihumbi 60 vy'amapawundi kuyo yasaba ku ndwi. (Bild, via Sun)

Arsenal iriteguye guha amasezerano y'umwanya muto umukinyi w'uwo mugwi umufaransa Alexandre Lacasette w'imyaka 30, amasezerano yiwe agiye kurangirana n'uyu mwaka. (Athletic, via Sun)

Uwahoze amenyereza umugwi wa Real Madrid Zinedine Zidane yishuye Manchester United avuga ko azosubira kuronka akanya inyuma y'uyu mwaka. (Bild, via Express)

Umumenyereza mushasha wa Barcelone, Xavi arashaka kugumya umusatirizi w'Ubufaransa Ousmane Dembele ariko yabwiye uwo mukinyi w'imyaka 24 ko ari akaryo ka nyuma ko kwerekana ico amaze muri iki gihe amasezerano yiwe yimirije kurangira. (AS - in Spanish)

Prezida wa Barcelone, Joan Laprta "ntiyokwanka" igihe umukinyi w'imbere wa Paris St Germain Lionel Messi w'imyaka 34 hamwe n'umukinyi wo hagati wa Vissel Kobe, Andres Iniesta w'imyaka 37, boshaka gukurikira mugenzi wabo Dani Alves mu kugaruka muri uwo mugwi. (Marca - in Spanish)

Frank Lampard yakoreshejwe ikibazo co kuba umumenyereza wa Aston Villaariko mugenzi we bakinanye mu mugwi nserukiragihugu y'Ubwongereza, Steven Gerrard, yagenywe gusubirira Dean Smith mu ndwi iheze, yaboneka nk'uko ari we ahabwa amahigwe. (Sun)