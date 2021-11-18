Kenya: Abanyororo 3 bari bapfunzwe kubera iterabwoba bari batorotse ibohero rya Kamiti bafashwe

Iminota 27 iraheze

Mohamed Ali Abikar yari mu munyororo w'imyaka 41

Abanyororo batatu Mohammed Ali Abikar, Joseph Juma Odhiambo na Musharaf Abdallah Washiali azwi kandi ku mazina ya Shukri Alex Shikanda bari bapfunzwe bagirizwa iterabwoba baheruka gutoroka ibohero rya Kamiti bafatiwe mu karere ka Kitui bari mu nzira bagana igihugu ca Somalia.