Kenya: Abanyororo 3 bari bapfunzwe kubera iterabwoba bari batorotse ibohero rya Kamiti bafashwe
Abanyororo batatu Mohammed Ali Abikar, Joseph Juma Odhiambo na Musharaf Abdallah Washiali azwi kandi ku mazina ya Shukri Alex Shikanda bari bapfunzwe bagirizwa iterabwoba baheruka gutoroka ibohero rya Kamiti bafatiwe mu karere ka Kitui bari mu nzira bagana igihugu ca Somalia.
Umukuru w'urwego rucungera amabohero yarakuwe mu mabanga yiwe kubera izo ntagondwa zatorotse.
Mw'itangazo, umukuru w'igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta yavuze ko ingingo yo gusubiriza Wycliffe Ogalo ica ija mu ngiro ubwo nyene kugira " habazwe uko ibintu vyagenze mu nzego zose z'umutekano".
Prezida Kenyatta yaciye ategeka inzego z'umutekano gukoresha "uburyo bwose" buhari kugira abatorotse basubire gufatwa.