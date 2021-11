Imvo n'imvano ku musaruro wavuye mu nama mpuzamahanga COP 26 kw'ihindagurika ry'ikirere

Abatumire bacu ni Niyitegeka Hyacinthe wo mw'ishyirahamwe ry'urubyiruko The Green Protector riharanira ibidukikije mu Rwanda. Hyacinthe yari i Glasgow ariko ubu yaratashye ari mu Rwanda. Undi turi kumwe muri iki kiganiro ni Dr Romeo Sosthène Nkurunziza, ni umusesenguzi ujejwe iby'ihindagurika ry'ibihe mw'ishyirahamwe nyafurika rijejwe ibihe n'ihindagurika ry'ibihe ACMAD ( African Center of Metheological Applications for Development ), rifite icyicaro gikuru i Niamey ku murwa mukuru wa Niger, ari naho ari ubu.