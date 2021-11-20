Imvo n'imvano ku musaruro wavuye mu nama mpuzamahanga COP 26 kw'ihindagurika ry'ikirere

Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Imvo n'imvano ku musaruro wavuye mu nama mpuzamahanga COP 26 kw'ihindagurika ry'ikirere

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Nkuko twabibemereye ubushize, uyu munsi turabagezaho ikiganiro cya gatatu ku nama mpuzamahanga yiga ikibazo cy'ihinduka ry'ikirere kibangamiye ibinyamuzima ku isi yose.

Iyo nama yiswe COP26 kuko yari iya 26 yo muri urwo rwego yashoje ibikorwa byayo kuwa gatanu w'icyumweru gishize i Glasgow mu majyaruguru y'u Bwongereza. Intumwa zigera ku bihumbi 25 zo mu bihugu bigera kuri 200 zamaze iminsi 12 ziga ibyemezo byafatwa kugirango baramire isi ibintu bitaragera iwandabaga. Gusa inama y'i Glasgow niyo yitabiriwe n'abantu benshi mu bafata ibyemezo kurusha izayibanjirije.

Nibutse ko mu bitabiriye iyo nama harimo n'amashyirahamwe arengera ibidukikije hamwe n'impirimbanyi zitandukanye zari i Glasgow kotsa igitutu ibihugu bisuka ibyuka bihumanya ikirere kugirango bifate ingamba zo kubigabanya.

Mw'ijambo rye ryo kurangiza iyo nama y'i Glasgow COP26, uwaruyiyoboye, umwongereza Alok Sharma, yavuze ko nyuma y'ibikorwa bikomeye byo gutegura iyo nama byamaze imyaka 2, bageze kucyo yise Glasgow Climate Pact, umuntu agenekereje yavuga ko ari Amasezerano ya Glasgow ku mihindagurikire y'ikirere . Bwana Sharma yavuze ko ibi bigaragaje ko isi ishobora guhagurukira rimwe igahangana n'icyo kibazo kibazo cy'ingorabahizi.

Mu byemejwe n'iyo nama harimo kunoza ingingo zo mu masezerano y'i Paris yashyizweho ibikumwe mu 2015 n'ibihugu hafi ya byose birebwa n'icyo kibazo. Ikindi cyemezo cy'ingeze n'uko ibihugu bikize byiyemeje gutanga imfashanyo y'amadolari y'Amerika arenga miliyaridi 100 yo gukoreshwa mu bikorwa binyuranye byo kurwanya imyuka yanduza ikirere..

Ariko abasesenguzi baremeza ko bitoroshye gushyira mu bikorwa ingamba nyazo zikenewe mu kurwanya imyuka ihumanya ikirere kubera ko mu bihugu bimwe ku isi ibyo byaba ari nko kwizirika umugozi mu ijosi kubera ko byakwica ubukungu bw'ibyo bihugu.

Hari n'ikibazo cy'uko ibihugu bikize bitakunze kubahiriza ijana ku ijana imfanshanyo byemereye ibihugu bikennye mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyemezo byo gushyigikira ibikorwa birwanya ihumana ry'ikirere.

Muri iyi imvo n'imvano turarebera hamwe umusaruro wavuye muri iyi nama mpuzamahanga muri rusange. Turarebera hamwe niba koko ibyemejwe bizashyirwa mu bikorwa. Haba hari ikitaremjwe nyamara byarashobogaka ko cyemezwa?

Abatumire bacu ni Niyitegeka Hyacinthe wo mw'ishyirahamwe ry'urubyiruko The Green Protector riharanira ibidukikije mu Rwanda. Hyacinthe yari i Glasgow ariko ubu yaratashye ari mu Rwanda. Undi turi kumwe muri iki kiganiro ni Dr Romeo Sosthène Nkurunziza, ni umusesenguzi ujejwe iby'ihindagurika ry'ibihe mw'ishyirahamwe nyafurika rijejwe ibihe n'ihindagurika ry'ibihe ACMAD ( African Center of Metheological Applications for Development ), rifite icyicaro gikuru i Niamey ku murwa mukuru wa Niger, ari naho ari ubu.

Twanagerageje gushaka abategetsi b'u Rwanda n'a b'u Burundi kugirango babe muri iki kiganiro ariko ntitwashoboye kubabona.