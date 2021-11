ADF: Menya uyu murwi w'inyeshamba za Uganda ukorana na IS ukagirizwa ibitero vy'iterabwoba

Iminota 41 iraheze

Uyu murwi ugendera ku vyiyumviro vya Islam washinzwe mu myaka ya 1990, ukaba wari uzwi mu ndyane zo hagati muri Uganda. Ariko rero umaze gushika muri Congo, waciye utangura ibikorwa vy'iterabwoba, aho ibitero vyawo vyinshi ukora bivugwa ko bikorwa kw'izina ry'umuhari wa Islamic State/Etat Islamique (IS).

Ku wa kabiri w'iyi ndwi, abihevyi barakoze igitero ku mugwa mukuru wa Uganda, Kampala, cahitanye abantu batandatu kinakomeretsa abandi barenga 30. IS yasohoye itangazo ku rubuga rwa Telegram, ryasohowe kandi n'ikinyamakuru cayo Amaq, aho ivuga ko abarwanyi bayo ari bo bakoze ico gitero.

Abategetsi ba Uganda bari bamaze gutangaza ko umurwi wa Allied Democratic Forces (ADF), umurwi watangaje ko winjiye muri IS mu 2019, ari wo wakoze iki gitero.

Iyi sanamu ni iyo mw'ireresi y'intagondwa za IS inyuma y'igitero cakozwe mu kigwati kimwe co mu ntara ya Ituri

End of Podcast

Mu 2015, niho Musa Seka Baluku yashikira uburongozi bw'uyu muhari inyuma y'aho uwo yasubiriye Jamil Mukulu afatiwe. Bakulu avugwa ko yatagangaje ko yishize hamwe na IS mu 2016.

Ariko umuhari IS wagiye gutangaza icese ko ukorera muri ako karere mu kwa kane 2019, aho wemanze ko ari wo wakoze ibitero ku birindiro vy'igisirikare hafi y'urubibe rwa Uganda.

Mw'itangazo wasohoye, watangaje icitwa IS Central Africa Province (Iscap), ni ukuvuga Intara ya IS yo muri Afrika yo hagati, ari nayo yagiye ivugwa gushika no muri Mozambike.