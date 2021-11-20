Israel Vs Hamas: Ubwongereza bugiye gufata Hamas nk'umuhari w'iterabwoba

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Umuhari Hamas umaze gukora ibitero biharurwa mu majana vyahitanye abantu muri Israel, nayo ibirokete biharurwa mu bihumbi bikaba bimaze guterwa muri ico gihugu mu myaka itari mike impande zompi zimaze mu ndyane.

Umuhari Hamas ni umwe mu mirwi 78 y'iterabwoba ibujijwe mu Bwongereza, ukaba ugize gatatu ubujijwe n'umunyamabana w'intaro yo hagati mu mwaka umwe uheze.

Ariko inyuma ya 2005, igihe Israel ikuriye ingabo zayo n'abanyagihugu bayo mu karere ka Gaza, Hamas yaciye yinjira mu bikorwa vya poritike vya Palestina. Yatahukanye intsinzi mu matora y'abashingamateka mu 2006, imbere y'uko ishinga rukaguma mu butegetsi bwa Gaza mu mwaka wakurikiye mu kwomora umuhari Fatah wa Perezida Mahmoud Abbas wari uhanganye nayo.