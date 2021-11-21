Sudan: Igisirikare kigiye gusubizaho umushikiranganji wa mbere Hamdok yaheruka kubogozwa

Haciye isaha 1

Umushikiranganji wa mbere wa Sudani yari aherutse kubogozwa mu kwezi guheze, Abdalla Hamdok, agiye gusubizwa ubutegetsi, inyuma y'igihe yari amaze mu minwe y'igisirikare cari camubogoje.

Abahuza bavuga ko abapfungiwe ivya poritike bose bazorekurwa nk'uko biri mu masezerano yashitsweko hagati y'igisirikare, abategetsi b'abasivire hamwe n'imirwi y'inyeshamba yahoze irwanya reta.

Umurwi w'abahuza, wari ugizwe n'abigisha bo mu mashure ya kaminuza, abamenyeshamakuru n'abanyaporitike, barasooye itangazo ryerekana ibiri muri aya masezerano.

Abategetsi ba gisirikare n'abasivire barumvikanye ingene basangira ubutegetsi kuva mu kwa munani 2019, inyuma y'aho intwaro y'uwari arongoye iki gihugu imyaka myinshi Omar al-Bashir itembagarijwe.

Mu bisagara bitari bike harimwo n'umugwa mukuru Khartoum, abari mu myiyerekano barazibiye amabarabara baturira n'amapine, mu kwerekana agashavu kabo ko utwigoro two gushika ku ntwaro rusangi twanigiwe mu menshi. Igisirikare caciye gikoresha inguvu, mbere kikagirizwa ko carashe abari muri yo.