Umupfakazi wa TB Joshua mu rugamba rwo kurongora ishengero yasize muri Nigeria

Iminota 52 iraheze

Evelyn Joshua yabaye umurongozi w'imwe mu mashengero akomeye y'abarokore muri Afrika, ariko uwo mupfasoni w'imyaka 52 ahanganye n'ikibazo co kubungabunga iragi ry'umugabo wiwe.

Ariko imiryango y'iryo shengero ryiwe rya Synagogue Church of All Nations (SCOAN), iri mu gisagara kinini cane muri Nigeria, yasubiriye kwugurugwa kugira yakire abayoboke baryo ubwa mbere mu mezi atanu.

Yari rurangiranwa kubera imburi ziwe n'inyigisho, vyatumye ahurumbirwa n'ibihumbi n'ibihumbi vy'abayoboke bavuye hirya no hino kw'isi baja Lagos, harimwo n'abanyepolitike bakomeye bo muri Afrika na Amerika y'epfo.

Intumwa n''inararibonye' ziwe

TB Joshua afatwa n'abayoboke ba SCOAN nk'"intumwa", yakorana n'umugwi umwegereye cane yita "inararibonye" - umwe muri bo bikaba vyari vyitezwe ko ari we azomusubirira.

Cane cane umugwi uzwi kw'izina rya Global Congress of SCOAN Members (GCSM), vyitwa ko ushigikiwe n'abayoboke bo mu rwego rwo hejuru, warerekanye amakenga kuri iyo ngingo.

Ntibiramenyekana nimba ibi ari vyo biriko biragirwako amatohoza, kuko ikinyamakuru co muri Nigeria The Punch cari canditse ko iki ari co gituma bamwe mu bayoboke b'iryo shingiro boba banyegeye.