Kevin Strickland yakuweho icyaha ararekurwa nyuma y'imyaka 42 muri gereza ya Missouri

Iminota 46 iraheze

Umugabo wo muri leta ya Missouri wafunzwe mu 1978 yabeshyewe yakuweho icyaha aranarekurwa.

Niko gufungwa igihe kirekire cyane ku muntu urengana kwabayeho mu mateka y'iyi leta, ariko mu mategeko yayo ashobora kutabona impozamarira mu mafaranga.