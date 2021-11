Kevin Strickland yakuweho icyaha ararekurwa nyuma y'imyaka 42 muri gereza ya Missouri

Imibare y'ikigo cya leta National Registry of Exonerations ibarura abakuweho ibyaha kuva mu 1989, yerekana ko Strickland ari uwa karindwi mu bafunzwe igihe kirekire cyane ku maherere.

Uko yafunzwe abeshyewe n'uwarokotse

Mu guhitamo hagati ye n'umusore ukundana na mushiki we, polisi yafashe Strickland wari ufite imyaka 18 maze nk'uko bivugwa ihatira Cynthia Douglas kumuhitamo ku murongo w'abandi bakekwaho kuba muri abo bagizi ba nabi.

Strickland yabwiye polisi ko ibyo byabaye we yibereye mu rugo areba televiziyo. Nta kimenyetso gifatika cyashingiweho mu kumuhamya ibyaha.

Cynthia yapfuye mbere y'uko ahamya mu buryo bwemewe ko akuyeho ubuhamya bwe bushinja Strickland, ariko nyina, mukuru we n'umukobwa we bose bahamirije urukiko ko "yahisemo umuntu utari we".