UK: Depite Stella Creasy yabwiwe ko abana b'impinja batemewe mu nteko

Haciye isaha 1

Stella Creasy yicaye mu cyumba cyo mu nteko ateruye umwana we w'umuhungu mu kwezi kwa cyenda

Depite wo mu Bwongereza yavuze ko "bigomba gushoboka ko politiki no kurera bivangwa" nyuma yo kubwirwa ko adashobora kwicara mu nteko ishingamategeko hamwe n'uruhinja rwe rw'umuhungu w'amezi atatu.

Madamu Creasy yabwiye BBC ko yari amenyereye kujyana umwana we w'umuhungu mu nteko - muri iki gihe arimo kumwonsa - kandi ko na mbere yaho yajyanagayo undi mwana we w'umukobwa.

Ariko nyuma yuko ku wa kabiri agaragaye ari kumwe n'umuhungu we mu cyumba byegeranye cya Westminster Hall, yakiriye ubutumwa bwo kuri 'email' yohererejwe n'umunyamabanga wihariye wa Dame Eleanor Laing, umukuru w'akanama k'imyitwarire, buvuga ko ibyo bitajyanye n'amategeko aherutse gutangazwa ku "myitwarire n'ikinyabupfura".

Uwo Depite wo mu ishyaka rya Labour - urimo gushishikariza abandi babyeyi b'abagore kujya muri politiki abinyujije mu bukangurambaga yise 'This Mum Votes' - yatangaje kuri Twitter ubwo butumwa bwa 'email' yohererejwe, arandika ati:

Amategeko agenga imikorere y'inteko - yatangajwe n'umukuru w'inteko n'abamwungirije kandi akareba abo mu nteko ishingamategeko umutwe w'abadepite izwi nka 'House of Commons' n'abo mu ngoro ya Westminster Hall - yavuguruwe mu kwezi kwa cyenda.

Ariko undi Depite, Alex Davies-Jones, yavuze ko yijejwe n'umukuru w'inteko Lindsay Hoyle ko igihe yaba acyeneye konsa umwana we mu cyumba cy'inteko ashobora kubikora.

Madamu Creasy yavuze ko ibi "si uburyo bukora kuri buri muntu uwo ari we wese utari umugabo w'imyaka runaka [iri hagati na hagati] ufite inkomoko runaka".

Uwahoze ari Depite Jo Swinson byibazwa ko ari we Depite wa mbere wakikiye umwana we bwa mbere mu nteko harimo kuba ikiganiro-mpaka mu 2018

Jo Swinson, wahoze ari Depite wo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Liberal Democrats, byibazwa ko ari we Depite wa mbere wakikiye umwana we bwa mbere mu cyumba cy'inteko harimo kuba ikiganiro-mpaka mu 2018

Muri uwo mwaka kandi, Minisitiri w'intebe wa New Zealand (Nouvelle-Zélande) Jacinda Ardern yabaye umutegetsi wa mbere ku isi wajyanye umwana we imbere mu cyumba aho yavugiye ijambo mu nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye (ONU/UN) i New York.