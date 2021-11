Uganda - DR Congo: Hatanguye ibitero vy'indege ku bagwanyi ba ADF

Haciye isaha 1

IS yiyitiriye ibi bitero iciye mu citwa Intara yayo yo muri Afrika yo hagati, ISCAP, ikorera kandi no muri Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Congo hamwe na Mozambike.

IS ifise kuba yaharuye ko ibitero vya bombe vyo ku wa 16 z'uku kwa cumi na rimwe ari ibitero bibiri bitandukanye, ari co gituma yaciye ivuga ko ari bine imaze gukora muri Uganda.

Ubutumwa bwa IS kuri Uganda

Mu gusigura igituma yakoze igitero co ku wa 16 z'uku kwa cumi na rimwe, IS yavuze ko Uganda ari "kimwe mu bihugu biri mu ntambara n'abarwanyi ba Etat Islamique muri Afrika yo hagati".

Ivuga ku gitero c'ubwiyahuzi co ku wa 23 z'ukwa cumi ku nzu y'uburiro, IS, iciye mu kinyamakuru al-Naba, yaragabishije Uganda ku vyo ivuga ko ari utwigoro twa reta two gufata minenerwe ibikorwa vya IS mu kubifata ko ari ibitero bito bisanzwe bikorwa n'umuhari w'abarwanyi wo muri ico gihugu - uzwi nka ADF.