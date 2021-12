HIV/AIDS: ibinyoma biracakwirakwira ku vyerekeye SIDA gushika n'ubu mu 2021

'Hariho umuti'

Dr Kamarulzaman avuga ati: "Hari intambwe zikomeye cane mu kuvura no gukinga umugera wa SIDA, ariko iki kintu co kwiyumvira ko atamugera ukibaho ni inzitizi ku twigoro two gukinga, no kurondera umuti wa SIDA".