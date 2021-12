Rwanda: Impaka ku batangabuhamye mu rubanza rwa Wenceslas Twagirayezu woherejwe na Denmark

Haciye isaha 1

Twagirayezu w'imyaka 53 aregwa uruhare mu kwica Abatutsi bari bahungiye mu bice bitandukanye by'icyari perefegitura ya Gisenyi, birimo Busasamana, Nkamira, Mudende n'ahiswe 'komine rouge', ibyaha we ahakana.

Ubushinjacyaha bwavuze ko hari abamushinja bifuza gutanga ubuhamya imbonankubone mu rukiko, n'abifuza kurindirwa umutekano kuko ngo hari uwatanze ubuhamya muzindi manza zisa nk'uru maze umugore we, abana be na barumuna be bakicwa n'abacengezi.