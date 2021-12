Umunonotsi wa Afrika 2021: Urutonde rwa BBC rw’abazotorwamwo rwasohotse

Urutonde rwa BBC rw'abazotorwamwo umunonotsi yenuriye abandi mu 2021 mu banonotsi b'abanye-Afrika (BBC African Sports Personality of the Year) rwashizwe ahabona - kandi urashobora gutora uwo ubona ko ariwe yofata ico kibanza.

Abo bahiganirwa iryo teka uko ari batandatu batowe n'umugwi w'abamenyeshamakuru bo hirya no hino muri Afrika hamwe no mu Bwongereza.

Abatoranijwe ni aba:

Gutora bizorangira 23:59 GMT (ni ukuvuga 21:59 mu masaha yo mu Burundi no mu Rwanda) ku wa mungu , itariki 19 ukwezi kwa 12 hanyuma uwatsinze atangazwe ku wa gatanu, itariki 7 ukwezi kwa mbere 2022 mu kiganiro Focus On Africa ca BBC kuri television no kuri radio hamwe no ku rubuga rw'inkino rwa BBC Sport.