BBC 100 Women 2021: Aba nibo bagore 100 babaye indashyikirwa uyu mwaka

Ni impuguke mu bumenyi bwa za sosiyete z'abantu n'imico yabo, akaba n'umukuru w'ikigo The Vaccine Confidence Project kuri Kaminuza ya London School of Hygiene & Tropical Medicine. Profeseri Heidi J. Larson ayobora ubushakashatsi bwibanda ku bintu byo mu mibereho na politiki bigira ingaruka ku ngamba zo mu buvuzi, ubu ibyo arimo kwibandaho mu bushakashatsi bijyanye n'uburyo bwo guhangana n'ibyago n'ibihuha ndetse no gutuma abaturage bagirira icyizere inkingo.

Yanditse igitabo STUCK: How Vaccine Rumors Start - and Why They Don't Go Away, ndetse ni n'umushakashatsi mukuru mu bushakashatsi bwo ku rwego rw'isi ku kwemera inkingo mu gihe abagore batwite.

Mu 2021 Dr Larson yahembwe umudari wa Edinburgh Medal mu kuzirikana ibikorwa bye muri siyansi ku ikwirakwira ry'amakuru atari ukuri.

*Icyorezo cyaje gisanga isi yaracitsemo ibice. Nta rukingo ruzadukiza ibibazo bishinze imizi cyane biducamo ibice; ibikorwa byacu gusa nk'abantu n'imiryango, nk'abayobozi bato n'abakuru, ni byo bishobora gufasha kongera gutangiza isi.