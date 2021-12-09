Tanzania 60: Reba amwe mu mafoto yaranze ibirori by'ubwigenge

Perezida Samia Suluhu Hassan niwe wari uyoboye ibirori by'isabukuru y'imyaka 60 y'ubwigenge bwa Tanzania byabereye mu mujyi wa Dar es Salaam.

Umugore wo mu rwego rushinzwe imfungwa rwa Tanzania ari mu karasisi muri ibi birori
Insiguro y'isanamu,

Umugore wo mu rwego rushinzwe imfungwa rwa Tanzania ari mu karasisi muri ibi birori

Ubwo Samia yari yinjiye muri stade Uhuru byabereyemo harashwe imizinga 21 y'icyubahiro maze atambuka kuyobora akarasisi ka gisirikare kakurikiwe n'imyiyereko y'inzego zitandukanye zishinzwe umutekano.

Ibi birori byitabwe n'imbaga y'abaturage babarirwa mu bihumbi byinshi, hamwe n'abakuru b'ibihugu bya Kenya, u Rwanda, ibirwa bya Comoro, uwa Mozambique na visi perezida w'u Burundi.

Ibi ni ibirori bya mbere by'ubwigenge Perezida Samia Suluhu ayoboye nyuma yo kujya ku butegetsi mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka.

Ahavuye isanamu, Rwanda Presidency

Insiguro y'isanamu,

Perezida Samia Suluhu ni ubwa mbere ayoboye ibirori by'umunsi w'ubwigenge bwa Tanzania

Insiguro y'isanamu,

Perezida Samia aramutsa abaturage muri stade Uhuru

Insiguro y'isanamu,

Perezida Samia atambuka agenzura imirongo y'ingabo za Tanzania

Insiguro y'isanamu,

Perezida Samia Suluhu aramutsa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda

Insiguro y'isanamu,

Abasirikare barwanira mu mazi bari mu karasisi

Insiguro y'isanamu,

Abo mu itsinda ry'ingabo zidasanzwe ry'igisirikare cya Tanzania (TPDF)

Insiguro y'isanamu,

'Field force' ishami ry'igipolisi cya Tanzania

Insiguro y'isanamu,

Aba ni abo mu rwego rushinzwe imipaka ya Tanzania, nibwo bwa mbere bakoze akarasisi ku munsi w'ubwigenge

Insiguro y'isanamu,

Abo mu gisirikare cya Tanzania

Insiguro y'isanamu,

Umusirikare hamwe n'uwo mu itsinda ry'abasirikare badasanzwe (iburyo) bari mu myiyereko

Insiguro y'isanamu,

Barizihiza imyaka 60 y'ubwigenge bwa Tanzania

Amafoto afitweho uburenganzira na beneyo