Menya ingingo ya Big Bang abahanga bamwe bemeza ko ariyo ntango y'isanzure

Iminota 23 iraheze

Ibyo babimenye bate?

Urumuri narwo rugizwe n'imvumba (waves), niko rero bigenda no ku kintu cyihuta cyane kijya kure yacu nk'injeje (galaxies). Iyo urujeje ruri kwihuta rujya kure yacu, imvumba z'urumuri rwarwo zirakweduka. Ibyo bituma urumuri rurushaho kuba umutuku. Uko urujeje rwihuta niko urumuri ruba umutuku.

Byagenze bite nyuma ya Big Bang?

Urumuri rw'inyenyeri n'urwa microwaves bitaniye he?

Big Bang ishobora kuba atariyo tangiriro

Ubu, umushakashatsi ukiri muto we ajya kure akemeza ko ahubwo bishoboka ko nta tangiriro ryabayeho.

Akuriye abahanga banditse inyandiko bise "If time had no beginning", ikiri gukorerwa isuzuma.