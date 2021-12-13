RD Congo - ADF: Ingabo za Uganda zizohaguma igihe ntarengwa

Iminota 57 iraheze

Abasirikare ba Uganda binjiye muri DR Congo guhangana n'inyeshyamba zo mu mutwe wa ADF

Itororokaniriz ry'amakuru rya Reuters rivuga ko prezida wa Republika ya demokrasi ya Congo yaremesheje abantu ko ibikorwa vy'igisirikare ca Uganda mu buseruko bw'ico gihugu bizogira aho bigarukira.