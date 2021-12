‘Urazi ico dukorera abagore tubazanye hano? Tubasambanya ku nguvu tugaca tubica’, aha ni Myanmar

Haciye isaha 1

Gushika ku wa 08 z'uku kwa cumi na kabiri, abantu 1318 baramaze kwicwa mu gikorwa ca gisirikare co kurwanya abari muri iyi myiyerekano, harimwo abagore 93, nk'uko bivugwa n'ishirahamwe riharanira agateka k'abanyororo, Association for Assistance to Political Prisoners (AAPP).