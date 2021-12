Nigeria-Black Axe: Umugwi w'ubunyonyezi burenze imbibe z'ico gihugu

Iminota 29 iraheze

Umugwi w'inkozi z'ikibi ukora nka mafia wo muri Nigeria uvugwa mu bwicanyi no mu bunyonyezi waracengetereye ibisata vy'ubuzima bwa poritike muri Nigeria no hakurya y'imbibe z'ico gihugu, nk'uko bigarazwa n'inyandiko zibwe ku buhinga bwa none (hacked) hamwe n'ubuhamya BBC yashoboye kubona.