Ethiopia – Tigray: Abanyamakuru batangaza amakuru ku ntambara bafunzwe

Iminota 20 iraheze

Abanyamakuru batatu bafunzwe muri Ethiopia bijyanye n'amategeko yo mu bihe by'intambara yashyizweho mu gihugu, bashinjwa guha urubuga umutwe leta ya Ethiopia ivuga ko ari uw'iterabwoba.