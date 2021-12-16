Ethiopia – Tigray: Abanyamakuru batangaza amakuru ku ntambara bafunzwe
Abanyamakuru batatu bafunzwe muri Ethiopia bijyanye n'amategeko yo mu bihe by'intambara yashyizweho mu gihugu, bashinjwa guha urubuga umutwe leta ya Ethiopia ivuga ko ari uw'iterabwoba.
Umwe muri bo ni Amir Aman Kiyaro, umunyamakuru ufata za videwo ukorera ibiro ntaramakuru The Associated Press (AP) byo muri Amerika mu buryo bwa nyakabyizi (budahoraho, cyangwa kwisumamwo mu Kirundi).
Abanyamakuru babiri bo muri Ethiopia Thomas Engida na Addisu Muluneh, na bo bafunzwe.
Polisi ivuga ko abo banyamakuru barenze ku itegeko ry'igihugu ryo muri ibi bihe bidasanzwe no ku itegeko rihana ibikorwa by'iterabwoba.
Umwanditsi mukuru wa AP Julie Pace yavuze ko ibi ari "ibirego bidafite ishingiro".
Ibi biro ntaramakuru bivuga ko abanyamakuru babyo bamaze igihe batara amakuru ku mpande zombi ziri mu ntambara.
Akanama ko kurinda abanyamakuru mu mwuga wabo (Committee to Protect Journalists, CPJ) kamaganye itabwa muri yombi ry'abo banyamakuru, gasaba ko abanyamakuru bose bafungiwe gukora akazi kabo bahita barekurwa.
CPJ ivuga ko umuvugizi wa polisi Jeylan Abdi yari yarababwiye ko kuvugana n'umutwe leta ivuga ko ari uw'iterabwoba ari icyaha nkuko bikubiye mu itegeko ry'iki gihugu ryo guhana ibikorwa by'iterabwoba, ko ibyo atari igikorwa cy'itangazamakuru.
Abanyamakuru benshi bamaze gufungwa muri Ethiopia bijyanye n'amategeko y'iki gihugu y'ibihe bidasanzwe.