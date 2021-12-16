EU iragabisha Russia ku kintu ico ari co cose yokorera Ukraine

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Abategetsi ba Bulaya biteze kugabisha Uburusiya ko ari nka hamwe hogira ikibi bukoreye Ukraine bashobora kubusubiriza mu ndumane n'inguvu nyinshi, ni mu gihe Uburusiya bwegeranirije ingabo zabwo ku rubibe buhana na Ukraine, ingendo iteye impungenge.

Ubu butumwa buriko burategurwa mu nama y'ishirahamwe rya Bulaya (EU/UE) i Bruxelles mu Bubirigi buzoba ari bwo bwa nyuma butanzwe n'ibihugu vyo mu Burengero mu kugabisha Uburusiya ku gasotoro kabwo.