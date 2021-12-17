Ethiopia: Raporo nshya ivuga ku bundi bwicanyi ndengakamere bwibasiye Abanya-Tigray
- Kalkidan Yibeltal
- BBC News
Abashinzwe umutekano bo mu karere ka Amhara muri Ethiopia bakoze "ikindi cyiciro cy'ubwicanyi ndengakamere" ku bo mu bwoko bw'Abanya-Tigray, nkuko bikubiye muri raporo nshya ihuriweho n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International na Human Rights Watch.
Iyi raporo yasohotse ku wa kane, umunsi umwe mbere y'inama yihariye y'umuryango w'abibumbye (ONU/UN) yiga ku ihohoterwa ryakozwe muri iyi ntambara yiciwemo abantu imaze umwaka umwe yatangiriye mu majyaruguru.
Ni yo raporo ya vuba aha ku rukurikirane rw'ubwicanyi ndengakamere bivugwa ko bwakorewe abaturage b'abasivile bukozwe n'impande zose ziri muri iyi ntambara.
Gufunga abantu mu kivunge, gutuma bahunga ku ngufu ndetse n'ubwicanyi, ni bimwe mu bigarukwaho n'iyi raporo.
Kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe, abashinzwe umutekano bo muri Amhara, barimo na polisi yo muri ako karere hamwe n'umutwe witwaje intwaro waho, bakusanyije Abanya-Tigray baba mu mijyi myinshi birukana bamwe muri bo barahabakura, nkuko bivugwa n'iyi raporo.
Iyi raporo isubiramo amagambo y'abavuga ko babibonye, bavuga ko imodoko nyinshi z'amakamyo zuzuyemo abantu zavuye mu turere tugenzurwa n'ingabo za Amhara zerekeza rwagati muri Tigray.
Ubutegetsi bw'akarere ka Amhara ntiburagira icyo butangaza kuri ibi bushinjwa.
Intambara yo muri Ethiopia ishyamiranyije ingabo za leta y'iki gihugu - zifashwa n'ingabo zo mu turere twa Amhara na Afar - n'inyeshyamba zo muri Tigray.
Iyi ntambara yateje amakuba mu rwego rw'imibereho, ndetse hari n'amakuru avuga ko habaye ubwicanyi mu kivunge bw'abaturage b'abasivile hamwe no gufata abagore n'abakobwa ku ngufu muri gahunda yagambiriwe.