Wagner: Kubera iki EU/UE itbabajwe n'uyu murwi w'abacangero ba Russia muri Centrafrique?

Muri Afrika, abarwanyi bayo bafise uruhara muri Libya, Sudan na Mozambique, kandi biragaragara ko no muri Mali basa n'abagiye gukorerayo.

Kubera iki umurwi Wagner muri Centrafrique?

Wagner izwi ko yatanguye gukorera muri Centrafrique kuva mu 2017, inyuma y'aho Inama nkuru ya ONU ijejwe umutekano yemereye Uburusiya kuja gutangayo inyigisho za gisirikare, ikongera igakuraho ibihano vyo mu 2013 ku bijanye no kwinjiza ibirwanisho muri ico gihugu.

None uyu murwi wa Wagner wagirizwa iki neza na neza?

ONU hamwe n'Ubufaransa bivuga ko abarwanyi ba Wagner, co kimwe n'ingabo za reta, bafata ku nguvu, bakanyaga urukombamazi abasivire badafise ibirwanisho mu turere two mu misozi.

Mu cegeranyo co mu kwa munani ku bijanye n'ihohotera ry'agateka ka zina muntu muri Centrafrique, ishirahamwe ONU ryaharuye ubukozi bw'ikibi burenga 500 bwakozwe mu mwaka umwe, kuva mu kw'indwi 2020. Muri bwo harimwo ubwicanyi ndengerabutungane, iyicarubozo n'ihohotera rishingiye ku gitsina.

Massrali ati: "Amategeko abagenga ntatomoye, co kimwe n'intumbero yabo".

"Biragaragara ko bigoye kuzibira no gukurikirana abashobora kuba bakora ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu n'amategeko mpuzamakungu ajejwe agateka ka zina muntu mu bihe nk'ibi bidatomoye".

Wagner yagiye kumenyekana cane mu 2014, igihe warwana ku ruhande rw'abashaka kwiyonkora bafashwe mu mugongo n'Uburusiya mu ntambara yo mu buseruko bwa Ukraine. Kuva ico gihe, uyo murwi warakoreye cane mu burasirazuba bwo hagati, co kimwe no muri Centrafrique hamwe no muri Afrika y'Ubumanuko.