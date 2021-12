Covid: Inzobere ku ndwara zandura yo muri US ivuga ko ingendo zo kuri Noheli zizakwirakwiza Omicron

Dr Fauci (iburyo) yavuze ko ikwirakwira ryihuse rya Omicron rishobora gutuma ibitaro byo muri Amerika bigorwa no kwakira abarwayi

Ingendo zo kuri Noheli zizongera ikwirakwira ry'ubwandu bw'ubwoko bushya bwa Covid-19 yihinduranyije bwa Omicron, haba no ku bakingiwe, nkuko bivugwa n'inzobere ku ndwara zandura yo ku rwego rwo hejuru yo muri Amerika.

Ku cyumweru, Dr Anthony Fauci yabwiye ikiganiro Meet the Press cyo kuri televiziyo NBC ati: "Nta gushidikanya guhari kuri ibi, [Omicron] ifite ubushobozi budasanzwe bwo gukwirakwira".

Za leta zitandukanye ku isi zirimo no kongera ibikorwa byo gutanga doze y'urukingo rwa Covid yo gushimangira, nyuma yuko abashakashatsi bavuze ko urukingo rw'inyongera rushobora gutanga ubwirinzi bugera kuri 85% burinda kurwara Covid y'igikatu.

Dr Fauci yavuze ko abantu bakwiye gufata ingamba zo kwirinda zirimo nko kwambara udupfukamunwa no guhana intera. Yanashishikarije Abanyamerika gufata urukingo no kwiteza urukingo rwo gushimangira.

Ku wa gatanu, mu kiganiro n'abanyamakuru mu biro bya perezida bya White House, Dr Fauci yavuze ko abantu badakingiye bafite ibyago biri hejuru cyane byo kurwara Covid y'igikatu no gushyirwa mu bitaro.

Hafi 73% by'abaturag b'Amerika bamaze guhabwa nibura urukingo rumwe rwa Covid, nkuko bivugwa n'ikigo cy'Amerika cyo kurwanya no kwirinda indwara cya Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Kugeza ubu, abagera hafi kuri 30% bamaze kubona urukingo rwo gushimangira.