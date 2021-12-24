Umugore afise inda muri 15 bagirijwe ibitero muri Uganda

Iminota 45 iraheze

Uwo mugwi washinzwe mu myaka ya 1990 n'abanya-Uganda bari bashegeshwe n'ingene reta yari ifashe aba Islam, ariko waromowe mu birindiro warimwo mu ntara y'imisozi ya Rwenzori mu burengero bwa Uganda aho abagwanyi bayo batera abanyagihugu bagaturira n'amashure mu ntango za 2000.