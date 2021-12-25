South Africa irasaba ko cyamunara y'urufunguzo rw'aho Nelson Mandela yafungiwe kuri Robben Island ihagarikwa

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Mandela, intwari y'igihugu muri Afurika y'epfo, yamaze imyaka 18 muri 27 yafunzwe afungiye muri gereza yo kuri Robben Island. Nyuma Bwana Brand yahindutse inshuti ya hafi ya Mandela.

Iyo gereza, umuntu aba yitegeye iyo ari mu mujyi wa Cape Town no ku musozi wa Table Mountain, ikomora izina ryayo ku nyamaswa zizwi nka 'seals' zahoze zituye kuri icyo kirwa ku bwinshi - robben ni izina ry'izo nyamaswa mu rurimi rw'Igiholandi.

Mandela yafunguwe mu 1990 ubwo Afurika y'epfo yatangiraga urugendo rwo kuva mu butegetsi bw'ivanguramoko bwa ba nyamucye b'abazungu bwa apartheid - urugendo rwarangiye mu 1994 ubwo habaga amatora ya mbere ahuriwemo n'amoko menshi, agatorerwa kuba Perezida wa mbere w'umwirabura muri iki gihugu.