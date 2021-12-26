DR Congo: Igitero cy'igisasu cyahitanye abantu muri resitora bishimira Noheli

Iminota 59 iraheze

Ahavuye isanamu, AFP

Abategetsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bavuga ko abantu batari munsi ya batandatu bapfiriye mu gitero cy'igisasu cy'umwiyahuzi muri resitora (restaurant) yo mu mujyi wa Beni mu burasirazuba bw'igihugu.

Polisi yabujije uwo mwiyahuzi kwinjira mu nyubako, ariko uwo mugabo yiturikirije mu muryango wayo ariyica hamwe n'abandi bantu batanu.

Abandi bantu 13 bakomeretse.

Abategetsi begetse icyo gitero cyo ku wa gatandatu ku mutwe w'intagondwa wa Allied Democratic Forces (ADF), uvugwa ko ukorana n'umutwe wiyita leta ya kisilamu (IS).

Kugeza ubu nta mutwe wari wigamba ko ari wo wagabye icyo gitero.

Ababibonye babiri babwiye ibiro ntaramakuru AFP ko abantu barenga 30 bari barimo kwishimira Noheli muri resitora yitwa In Box ubwo icyo gisasu cyaturikaga.

Amakuru avuga ko abana n'abategetsi bo muri ako gace bari bari muri iyo resitora muri icyo gihe.

Nicolas Ekila, umunyamakuru wa radio ikorera muri ako gace, yabwiye AFP ati: "Nari nicaye hariya. Hari hari moto iparitse hariya. Mu kanya gato iyo moto yahise igenda, nuko habaho urusaku rumena amatwi".

Nyuma y'iturika ry'icyo gisasu, umusirikare ukuriye gahunda y'ibihe bidasanzwe mu karere k'uburasirazuba yasabye abaturage gusubira mu ngo zabo ku bw'umutekano wabo.

Kuva mu byumweru bya vuba aha bishize, hakomeje kubaho imirwano i Beni hagati y'ingabo za leta n'intagondwa ziyitirira idini ya Islam.

Mu kwezi kwa cumi na kumwe, ingabo za leta ya DR Congo n'iza leta ya Uganda zatangiye ibitero zihuriyeho ku mutwe wa ADF, mu kugerageza guhagarika urukurikirane rw'ibitero byawo byahitanye abantu.

Abategetsi muri Uganda bavuga ko uwo mutwe ari wo uri inyuma y'urukurikirane rw'ibitero by'ibisasu biherutse kwibasira iki gihugu, harimo no mu murwa mukuru Kampala.

Uwo mutwe w'intagondwa washinzwe mu myaka ya 1990 n'Abanya-Uganda bababajwe n'uburyo leta yari ifashemo abayisilamu, ariko wameneshejwe mu burengerazuba bwa Uganda, abasigaye muri wo bambuka umupaka bajya muri DR Congo.

Washinze ibirindiro byawo mu burasirazuba bwa DR Congo, ndetse ushinjwa kwica abaturage b'abasivile babarirwa mu bihumbi mu myaka icumi ishize, harimo n'ibitero bivugwa ko wagabye ku bakristu.