Iran: Ingona zahindukiriye kurya abantu kubera ubukene bw'amazi

Iminota 42 iraheze

Kubana n'amakuba

Ubu bwoko bw'izi ngona zisanzwe zikwiragiye muri Iran yose hamwe no muri Aziya y'ubumanuko, bufatwa n'ishirahamwe ryo gukingira ibidukikije, International Union for Conservation of Nature (IUCN), ko ari ubwoko "bugeramiwe". Iran ifise hafi 400, ibice hafi 5% vy'ubu bwoko. Ikigo ca Iran kijejwe ibidukikije kivuga ko kiriko kirakora ivyo gishoboye vyose kugira ngo habe uburinganire hagati yo gukingira ubu bwoko bw'izi ngona hamwe no gukingira abanyagihugu.