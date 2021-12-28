DR Congo: Umunyamuziki General Defao yapfuye

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Umunyamuziki rurangiranwa wo muri Repubulika ya Demokrasi ya Congo Lulendo Matumona azwi kw'izina rya General Defao yapfuye.

Uyu munyamuziki yavutse mu 1958 azwi mu ndirimbo n'intambo zaryoheye abakunzi b'umuziki batari bake.

General Defao yavukiye i Kinshasa ku wa 31 z'ukwa cumi na kabiri 1958, akaba yatanguye kuririmba mu 1978 mu murwi wa Suka Movema.

Yararirimvye mu gihe gito mu mirwi Fogo Stars na Somo West imbere y'uko yinjira muri Grand Zaiko Wawa, mu nyuma akaba yagiye kwimukira mu murwi Choc Stars wari watangujwe mu 1983 n'abaririmvyi Ben Nyamabo hamwe na Bozi Boziana, ari naho yerekaniye ubuhinga bukomeye aranamenyekana cane.