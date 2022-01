Abantu bakomakomeye bapfuye mu mwaka urangiye: abaperezida, abahoze ari abaperezira n'abandi

UMUREZI Sarah Obama, 99

Mu myaka mirongo, yari arongoye ikigo co gufasha kwigisha impfuvyi n'abakobwa, ikintu yiyumvamwo cane kubera we nyene ubwiwe atari azi gusoma. Mu 2014, ONU yaramuhaye agashimwe ku gikorwa ciwe.

PEREZIDA WA TANZANIA John Magufuli, 61

John Magufuli, uwakuriye mu muryango w'abarimyi, yagiye kuba umukuru w'igihugu mu 2015 akaba yari mu bategetsi bari bubashwe muri Afrika. Kw'izina ry'iritazirano nka Tingatinga (The Bulldozer), abamurwanya bamwagiriza ko yari umutegetsi yatwaza umukazo yarwanije ibinyamakuru, agatera ubwoba abatavuga rumwe nawe, yongera atuma abantu benshi bahitanwa na ca kiza ca coronavirus kubera yafashe minenerwe imigambi yo kukirwanya.

Uyu azwi nka Elvsi wa Ethiopia, Alemayehu yabaye rurangiranwa muri Ethiopia mu muziki wo mu mudiho wa jazz kuva mu myaka ya 1960 akaba yabandanije aryohera abantu gushika umwaka wanyuma w'ubuzima bwiwe. Kuva akiri muto, yari azwi cane mu gusubiramwo indirimbo za Elvis Presley, ariko mu 2008 yabwiye ikinyamakuru Guardian ko James Brown ari we yahavuye aba icitegererezo kuri we.

Ati: "Nambara nk'umunyamerika, ndatereka imishatsi yanje, nkama ndirimba Jailhouse Rock na Teddy Bear - rimwe na rimwe twararirimba Strangers in the Night. Ariko kuva igihe ntanguriye kuririmba indirimbo z'iki amharic, abantu barankunze bimwe bidasanzwe".

Ishirahamwe ReSurge ryanditse riti: "Ni ukuri yari icitegererezo c'umugore w'akarorero, kandi yari mu nzira yo kuba umugore wa mbere muri Zambia yose w'umuhinga mu bijanye no kuremura ibihimb vy'umubiri vyononekaye. Uru ni uruhombo rukomeye cane, atari gusa kuri twebwe twari tumuzi, ariko kandi no kuri kazoza muri iki gisata, haba mu gihugu ciwe eka mbere no kw'isi yose".