Kenya: Abanyeshuri b'abatinganyi bagiye kutemerwa mu mashuri acumbikira abanyeshuri

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Minisitiri w'uburezi wa Kenya George Magoha avuga ko abanyeshuri bose b'abatinganyi bakwiye kubuzwa kwiga mu mashuri acumbikira abanyeshuri kugira ngo badahindura imyitwarire y'abandi banyeshuri.

Yavuze ko ahubwo bakwiye kujya biga mu mashuri abegereye, aho abanyeshuri biga bataha iwabo. Yongeyeho ko abanyeshuri b'abatinganyi basanzwe biga mu mashuri acumbikira abanyeshuri bakwiye kwimurirwa mu yandi mashuri.