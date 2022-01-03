Ingabire Victoire avuga ko ata "ngengabitekerezo ya jenoside" afite
Umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, Victoire Ingabire, arahakana iberuka kumwandikwaho na kimwe mu binyamakuru byo mu Rwanda, birimo ko yaba afite "ingengabitekerezo ya jenoside".
Iyo nkuru yanditswe n'urubuga Igihe.com iravuga ko Ingabire, umuyobozi w'ishyaka Dalfa Umurunzi ritaremererwa mu Rwanda, ari nta munoza kubera imyitwarire ye kuva avuye muri gereza ku mbabazi za perezida Paul Kagame.
Iyo nyandiko iravuga ko ngo bigaragarara ko Madamu Ingabire atarahinduka n'ubwo yahawe imbabazi nyuma y'ibyaha yafungiwe bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside.
Prudent Nsengiyumva wa BBC Gahuzamiryango yavuganye na Ingabire kuri iyo nyandiko amubwira ko ibyavuzweho bigamije kumwangisha rubanda (Umva icyo kiganiro aho hejuru).