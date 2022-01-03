Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Ingabire Victoire avuga ko ata "ngengabitekerezo ya jenoside" afite

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Umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, Victoire Ingabire, arahakana iberuka kumwandikwaho na kimwe mu binyamakuru byo mu Rwanda, birimo ko yaba afite "ingengabitekerezo ya jenoside".