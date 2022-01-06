Niger: Polisi yafashe 200kg bya cocaine mu modoka ya 'mayor', bya mbere byinshi ifashe

Iminota 16 iraheze

Umugabo uyobora akarere n'umushoferi we batawe muri yombi mu butayu (ubugaragwa mu Kirundi) bwo mu majyaruguru ya Niger bafite ibiro (kg) birenga 200 by'ikiyobyabwenge cya cocaine mu modoka yabo, nkuko polisi ibivuga.