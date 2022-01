Tanzania: Job Ndugai yatanze imihoho nk'umukuru w'inama nshingamateka

Haciye isaha 1

Nk'uko biri mw'ikete yandikiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe Chama Cha Mapinduzi (CCM), avuga ko yafashe iyi ngingo yo kuva muri ico kibanza we nyene ubwiwe.

Ico gihe, Ndugai yavuze ko amadeni yongereza umutwaro ku banyagihugu, ko ubu ari igihe co kurangura imigambi itandukanye mu mafaranga avuye mu makori atandukanye yashinzwe, aho kurindira amadeni.

"Ntavyo kwambika iceyi vyahabaye, nta kintu na kimwe co gucafuza canke co gukengera utwigoro utwo ari two twose twa reta, mu biganiro vyacu, kandi mu biganiro twagiranye narahimirije cane itangwa ry'amakori".