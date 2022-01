Intambara za gisirikare muri kazoza zizoba zisa gute? Ziramaze kwigaragaza

Haciye isaha 1

Umwaka uheze wa 2021 wagiye kubona impinduka zikomeye mu gisata c'umutekano no kwivuna abansi mu Bwongereza. Ibisata vyashizwemwo amafaranga menshi ni igisata c'ubuhinga bwa none (technologie numérique/digital technology). Ibisata bikoresha uburyo busanzwe nk'ibijanye n'ivyo kwongereza ingabo canke ibikoresho bisanzwe vyaronse amafaranga make.

Ariko none intambara za gisirikare hagati y'ibihugu rutura muri kazoza zizoba zisa gute? Ubwo Uburengero bwoba bwiteguriye ibibuhanze?

Ubwa mbere na mbere, "intambara ya gisirikare muri kazoza" iramaze kwigaragaza. Vyinshi mu bigize intambata ikomeye hagati y'Uburengero ku ruhande rumwe hamwe n'Uburusiya canke n'Ubushinwa ku rundi ruhande, biza vyaramaze gutegurwa, kugeragezwa no kurungikwa ku rubuga.

Ati: "Mu gihe amaso yacu yose yari ahanze Uburasirazuba bwo hagati, ibi bihugu vyari kw'ishure vyiga ingene Uburengero burwana intambara. Vyashize uburyo bwinshi mu buhinga bwinshi bwa none".

Uburyo bwinshi bwashizwe mu bikorwa vy'ubuhinga nyabwonko (cyberactivité/cyber activity) - ibitero vyo kwonona mu ntumbero yo gusambura Uburengero, kwivanga mu matora no kwiba amabanga akomeye. Gusa, ibi ntibirashika ku rwego rw'icofatwa nk'intambara, kandi kenshi usanga vyoroshe cane kubeshuza.

Meia Nouwens, umushakashatsi wo ku kigo International Institute for Strategic Studies (IISS) yihweza cane cane ingene Ubushinwa bukoresha amakuru mu bikorwa vya gisirikare, avuga ati: "Ndibaza ko iyi yoba ku murindi udasanzwe ushingiye kw'ihanahana ry'amakuru".

"Igisirikare c'Ubushinwa, China's People's Liberation Army, carubatse ikigo gishasha citwa Force d'appui stratégique/Strategic Support Force kijejwe ibirere, intambara y'ubuhinga bwa none (guerre électronique/electronic warfare ) hamwe n'ubushobozi nyabwonko (cybercapacités/cyber capabilities)".

Ibi bisigura iki mu bisanzwe? Ikiriho ni uko, ibintu vya mbere vyoba mu ntambara izo ari zo zose, ni uko hoba ibitero bikomeye ku buhinga nyabwonko ku mpande zompi. Buri ruhande rworondera "guhumya" urundi mu kurondera gusambura ubuhinga bw'itumatumanako, harimwo vya bigendajuru (satellites), canke mbere no gukata za ntsinga zica mu mazi zitwara amakuru.

Yishuye ati: "Ego, ibi birashoboka neza cane kubera ko, hampande y'uko ibihugu rutura bishira uburyo bwinshi mu ntambara ishingiye kuri interneti, bibushira no mu ntambara ishingiye ku nguvu za elektroniki, ibi navyo bigashobora gutuma vya bigendajuru bigira ibibazo, itumatumanako rigahungabana. Rero, hampande y'ivyokwononekara ku ruhande rwa gisirikare, n'imibereho y'abantu izokwononekara mu ntambara ya kazoza".

Kimwe mu vyogira uruhara rukomeye mu ntambara za gisirikare muri kazoza ni ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none (intelligence artificielle/artificial intelligence) - AI. Ibi bishobora guha ubushobozi intwazangabo bwo gufata ingingo ku mwanya nyawo, bagakoresha vuba na vuba amakuru baronse.

Uyu mupfasoni ati: "Bumwe mu buryo bwo kugarura inguvu no guhuvya integuro zo kwivuna canke gutegura ibitero ku ruhande rw'abakeba, ni ukumenya guhuza ubwenge bw'umuntu n'ubwenge bw'imashini. Rero mu gihe woba ufise ubuhinga bwo kugenzura ibikoresho ijana vyose utarinze gukoresha umuntu, aho rero ico gihengeri uba utanguye kukizibira".

Dong Feng 17 missiles equipped with a hypersonic glide vehicle, Beijing, 2019

Igisasu c'Ubushinwa Dong Feng 17, cashizwe ahabona ubwa mbere mu 2019, gifise umuvuduko udasanzwe kandi cihindukiranya mu kirere mu buryo gishobora no kutaboneka, ibi bigatuma bigorana kugihagarika.

Ubwongereza bwarafashe ingingo yo kugabanya uburyo bwakoresha mu buhinga busanzwe bwa gisirikare, ica ishira umutahe munini mu buhinga bwa none. Franz-Stefan Gady, umuhinga mu bijanye n'intambara za gisirikare zo muri kazoza, yemeza ko ibi bizobuzanira akarusho mu myaka 20 iza, ariko imbere y'aha hazoba igihengeri giteye ubwoba.

Avuga ati: "Nibaza ko twimirije habi cane mu myaka kuva kuri itanu gushika kuri cumi iri imbere igihe ubu buryo buzoba buriko buragabanuka. Aho nyene, ni mu gihe ubu buhinga bwa none buzoba buriko buravuka ata nguvu buzoba burashobora kuronka kugira ngo koko bushobore kuba hari ico bwofasha".

Hanyuma muri iyo myaka kuva kuri itanu gushika kuri cumi, niho umutekano w'ibihugu vyo mu Burengero ushobora kuzohura n'ibibazo bitoroshe. None twovuga ko ibintu vyamaze kuyangara? Oya, niko Michele Flournoy abivuga, inyuma y'imyaka itari mike yamaze muri poritike ya Amerika yo kwivuna umwansi. Yemeza ko inyishu ari zibiri - kwama ivugana no gukorana vya hafi n'incuti zayo, hamwe rero no gushira imitahe ahantu hizigiwe.