Imishamirano ya Ukraine: US ivuga ko Russia itegerezwa guhitamwo hagati y'ibiganiro canke guhangana

Haciye isaha 1

Sherman ashimangira ko Reta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu vya OTAN bidashobora kwemera ko Ukraine ibuzwa kwinjira muri iri shirahamwe, akerekana ko imiryango y'iri shirahamwe rya gisirikare yugururiwe uw'ari we wese. Intego yo kwinjira muri OTAN iri mw'ibwirizwashingiro rya Ukraine.

OTAN iriyamiriza yivuye inyuma ibisabwa n'Uburusiya ariko ikavuga ko yiteguye kuganira ku bindi bibazo harimwo kugenzura ibirwanisho no kugabanya imyimenyerezo ya gisirikare.

Inyuma y'aho, muri uyo mwaka nyene, inyeshamba zishaka kwiyonkora zishigikiwe n'Uburusiya zarigaruriye uturere tutari duto two mu buseruko bwa Ukraine.

Kuri uyu wa kane, hari ibiganiro biza kubera ku cicaro c'ishirahamwe rya Bulaya rijejwe umutekano n'imigenderanire (Organisation for Security and Co-operation in Europe) i Vienne muri Autriche, ubwa mbere muri ino ndwi Ukraine ikaba iza kuronka ikibanza muri iyo nama.