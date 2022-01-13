Imishamirano ya Ukraine: US ivuga ko Russia itegerezwa guhitamwo hagati y'ibiganiro canke guhangana

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Akanama ka OTAN n'Uburusiya kateranye ubwa mbere kuva mu 2019

Yabivuze inyuma y'ibiganiro hagati ya OTAN/NATO n'Uburusiya, kimwe mu vyaranze ibikorwa vya diplomasi muri ino ndwi mu ntumbero yo kugabanya imishamirano kuri Ukraine.