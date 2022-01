Russia na OTAN/NATO bimaze indwi mu biganiro ariko icuka kibi ntigihera kubera Ukraine:

Kuva mu biganiro vy'i Geneva hagati ya Reta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya, gushika ku nama ya mbere y'Akanama ka OTAN-n'Uburusiya (NATO-Russia Council) mu myaka irenga ibiri, gushika no kw'ikoraniro ry'ishirahamwe rijejwe umutekano n'imigenderanire i Bulaya, (Organization for Cooperation and Security in Europe, OCSE) i Vienne, buri ruhande rwarashize ahabona ibirubakiye, imirongo ituruka iracibwa, haraba ukwagirizanya.