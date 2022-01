Indyane hagati ya Britney Spears na murumunawe zigeze kure, aho baryanira ku mbuga hwaniro

Britney Spears na mushikiwe we Jamie Lynn bamaze imisi baterana amajambo biturutse ku kiganiro giheruka ku mboneshakure hamwe no ku mubano wabo wo muri kahise.

Uyu muririmvyi yagiriza murumunawe ko yaciye ku kiganiro co ku wa gatatu mu kumenyekanisha igitabo ciwe "akoresheje izina ryanje".

Britney avuga ko Jamie Lynn ata "kintu na kimwe yigeze akora" kandi umuryango "ukunda kunyononera no kumbabaza".

Uyu mutoyi wa Britney yatanze ikiganiro ku mboneshakure ABC mu kiganiro Good Morning America (twogereranya na Mwaramutse Amerika) mu ntango z'iyi ndwi turiko turangiza asigura igitabo ciwe Things I Should Have Said (mu kirundi twovuga tuti: Ivyo nategerezwa kuba navuze).