US: Umwishongozi Maya Angelou abaye umwiraburekazi wa mbere ashizwe kw'ifaranga

Ahavuye isanamu, US Treasury

Igisata kijejwe ikigega ca Reta Zunze Ubumwe za Amerika cakoze ibiceri biriko umwishongozi (poet) Maya Angelou - uyu akaba ari we mwiraburekazi wa mbere ashizwe ku kingorongoro c'isenti 25 ca Amerika, kizwi nk'ikuta (quarter).

Angelou, umwishongozi akaba yarahaniye agateka ka zina muntu, ni we yabaye umugore wa mbere w'umwirabure yanditse amazina y'ubuhizi yongera arayivuga mu birori vyo kwimika umukuru w'igihugu.

Yagiye kumenyekana cane igihe yandika kahise k'ubuzima bwiwe mu 1969, mu gitabo yise I Know Why the Caged Bird Sings (twogereranya na Ndazi igituma inyoni iri mu cari iririmba), aho yavuga ku buzima bwiwe akiri umwana mu karere ka Deep South.