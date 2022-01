Rwanda: Urubanza rwasubitswe kubera impaka kuri Paul Rusesabagina nubwo atari ahari

Iminota 54 iraheze

Uyu munsi mu rukiko, umucamanza yahamagaye buri umwe mu baregwa 20 akitaba, ageze kuri Rusesabagina haba guceceka, ari we cyangwa umwunganira nta n'umwe wari uhari.

Ubushinjacyaha bwavuze ko Rusesabagina yahamagajwe n'urukiko ariko akanga kwitaba, ko bajya no gupima Covid-19 abandi bareganwa na we ngo bazaze kuburana, we yabyanze.